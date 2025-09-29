В ООН высказались о возможных нарушениях на выборах в Молдавии

ООН в курсе сообщений о возможных нарушениях на выборах в Молдавии

Организация Объединенных Наций (ООН) в курсе сообщений о возможных нарушениях и вмешательстве на парламентских выборах в Молдавии. Об этом РИА Новости заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы следим за парламентскими выборами в Молдавии и осведомлены о сообщениях о предполагаемых нарушениях и иностранном вмешательстве», — сказал зампредставителя генсека ООН.

Хак призвал уважать демократический процесс и избегать действий, которые могут усилить напряженность.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал выборы в Молдове самой «грязной» кампанией в новейшей истории.