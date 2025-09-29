Нетаньяху в присутствии Трампа извинился перед премьером Катара

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил коллеге из Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джасем Аль Тани и принес извинения за удар по Дохе, который произошел 20 дней назад. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

По данным журналистов, Нетаньяху звонил Аль Тани во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Роль американского лидера в случившемся не раскрывается.

Отмечается, что глава правительства еврейского государства выразил сожаление катарскому премьеру в связи с нарушением суверенитета государства, а также в связи с тем, что сотрудник службы безопасности Катара получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источники N12 полагают, что в дальнейшем Катар может потребовать компенсацию за инцидент.

21 сентября американский портал Axios писал, что извинения от Израиля за удар по Дохе являются условием для возобновления переговоров по урегулированию конфликта в Газе.

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой израильские власти уведомили о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, названной «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху призвал США надавить на Египет.