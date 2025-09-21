В США раскрыли условие Катара для возобновления переговоров по Газе

Axios: Катар требует извинений от Израиля для возобновления переговоров по Газе

Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе для возобновления переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что извинения со стороны Израиля станут «взрывоопасным шагом» для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Однако, как отметили авторы материала, Катар «готов проявить гибкость в отношении формулировок».

Высокопоставленный израильский чиновник добавил, что власти Израиля недооценили масштабы кризиса, вызванного ударом по Дохе. По его словам, Нетаньяху «понимает, что просчитался».

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой израильские власти уведомили о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, названной «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху заявил, что никогда не считал Катар нейтральной страной.