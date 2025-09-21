На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху призвал США надавить на Египет

Axios: Израиль попросил вмешательства США по вопросу дестабилизации на Синае
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал администрацию президента США Дональда Трампа надавить на Египет из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове. Об этом сообщает издание Axios.

«Нетаньяху представил госсекретарю США Марко Рубио список мер на Синайском полуострове, которые, по его словам, являются существенными нарушениями Египтом мирного соглашения 1979 года с Израилем, гарантом которого выступают США», — говорится в сообщении.

Нетаньяху рассказал, что Египет создает наступательную военную инфраструктуру в регионе, включая модернизацию авиабаз и строительство подземных хранилищ ракет. Также Египет, по их словам, не предоставил достаточных объяснений предназначения этой инфраструктуры.

14 сентября Рубио прибыл в Израиль. В ходе переговоров с премьер-министром Беньямином Нетаньяху госсекретарь США воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару.

Ранее Нетаньяху заявил, что удар по Катару был оправдан.

