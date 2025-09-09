Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС в Катаре: что известно

ХАМАС: шесть человек погибли в результате удара по делегации движения в Дохе

ЦАХАЛ нанес удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа. Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе погибли шесть человек, однако члены делегации не пострадали.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным членам радикальной палестинской организации ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», — говорится в публикации.

Операция получила название «Саммит огня» . Куда конкретно были нанесены удары, в пресс-службе не уточнили. Армия Израиля отметила, что «перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению». Журналист Армейского радио (Galei Zahal) Дорон Кадош написал в соцсети Х, что операция планировалась несколько месяцев, в ударе задействовали около 15 истребителей .

Незадолго до официального заявления израильской армии СМИ сообщили о серии взрывов в столице Катара Дохе . Mash рассказал, что от них начали раскачиваться офисные высотки. Официальный представитель министерства иностранных дел страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что причиной этих взрывов стал удар Израиля по членам политбюро ХАМАС.

«Государство Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара», — написал аль-Ансари в X.

Кроме этого, атаку осудили наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, заместитель главы правительства и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также обвинил Израиль в нарушении Устава ООН, назвав этот шаг чрезвычайно опасным и преступным.

В МИД Катара также сообщили о начале расследования удара на максимально высоком уровне.

Кто был целью

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сообщил, что удар был нацелен на лидеров ХАМАС, которые принимали участие в подготовке атаки 7 октября 2023 года (в этот день боевики ХАМАС вторглись в Израиль и захватили заложников). Al Jazeera со ссылкой на одного из руководителей движения рассказала, что атаке подверглась делегация ХАМАС, которая вела переговоры по предложению президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. По данным Al Arabiya, после удара их приостановили.

«По оценкам в Израиле, высока вероятность того, что были ликвидированы шестеро высокопоставленных членов ХАМАС. Результаты удара еще ожидаются», — сообщил 12-й канал.

По данным Al Hadath, в здании во время удара находились по меньшей мере пятеро членов ХАМАС: лидер движения в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, а также члены политбюро ХАМАС Низар Аудалла и Гази Хамад. Четверо человек, кроме Хамада, погибли, утверждает телеканал.

Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС сообщала о гибели Машааля, аль-Хайя и Джабарина. При этом собеседник Al Jazeera, а также два источника Reuters отметили, что члены делегации выжили. РИА Новости также сообщило, что израильская операция не увенчалась успехом.

При этом член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди подтвердил каналу Al Jazeera, что несколько высокопоставленных участников движения погибли в результате израильской атаки. Среди них — сын лидера ХАМАС в секторе Газа Хумам аль-Хейи и член политбюро движения Джихад Лабад. Других имен аль-Хинди не назвал.

Всего в результате удара погибло шесть человек, уточнили в ХАМАС. При этом гибель членов переговорной делегации в движении опровергли .

США одобрили атаку?

Израильский 12-й канал сообщил, что перед атакой Западный Иерусалим уведомил Вашингтон о намерении устранить руководителей ХАМАС в Катаре. Кроме этого, об ударе был проинформирован узкий круг министров Израиля, но не расширенный кабинет по вопросам политики и безопасности. Израильский чиновник рассказал порталу Ynet, что политическое руководство и руководство в области безопасности страны достигли консенсуса по поводу операции.

«После вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе премьер-министр Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Министр обороны полностью поддержал это решение. <...> Премьер-министр и министр обороны подчеркнули, что действия были абсолютно оправданы, поскольку именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября [2023 года] и с тех пор продолжало координировать убийственные атаки против Государства Израиль и его граждан, включая взятие на себя ответственности за вчерашний теракт в Иерусалиме», — говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Издание The Jerusalem Post также сообщило, что американские высокопоставленные лица знали об ударе и дали «зеленый свет». По данным 12-го канала, атаку одобрил лично президент США Дональд Трамп.

В канцелярии премьер-министра при этом заявили, что операция была «полностью израильской инициативой».

«Она начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность», — написал в своем Telegram-канале советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.