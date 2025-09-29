Оппозиция Молдавии обвинила власти в злоупотреблении админресурсом на выборах

Молдавская оппозиция написала обращение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в связи с злоупотреблением властями административным ресурсом в ходе парламентских выборов, а также из-за нарушений на избирательных участках. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил один из лидеров оппозиционного «Патриотического блока», экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Мы и другие оппозиционные партии зафиксировали десятки нарушений. <...> Первое, это самое очевидное, — использование административного ресурса со стороны нынешней власти», — сказал Додон.

По его словам, второе нарушение — это попытка помешать некоторым молдаванам, в основном гражданам, проживающим в Приднестровье, отдать свой голос на выборах. Наконец, третье — массовое лжеминирование участков, помешавшее многим людям проголосовать. Додон подчеркнул, что были и другие нарушения.

Он назвал победу правящей партии на выборах «пирровой» и предрек серьезные проблемы у республики в ближайшие месяцы.

Досрочные выборы в парламент Молдавии состоялись 28 сентября. Правящая «Партия действия и солидарности» (ПДС) получила 50,2% голосов. Оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набрали 49,8% голосов. Додон призвал оппозицию выйти на мирный митинг.

