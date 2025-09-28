На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дуров рассказал, что его просили помочь Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами

Дуров: меня просили помочь Молдавии с цензурой Telegram-каналов перед выборами
IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

Около года назад французские спецслужбы обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой помочь властям Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами. Об этом Дуров рассказал на своей странице.

По словам Дурова, с ним связались через посредника и просили о цензуре определенных каналов.

«После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка «сделает хорошие отзывы» обо мне судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года», — говорится в посте.

Основатель мессенджера подчеркнул, что для него это недопустимо.

По его словам, позже команда Telegram получила второй список «проблемных» каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам.

«Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам», — написал Дуров.

Он добавил, что команда отказалась выполнять просьбу властей.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.

