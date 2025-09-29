Орбан оценил инцидент с венгерскими дронами на Украине фразой «И что тогда?»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Украины с использованием БПЛА заявил, что это не имеет значения, поскольку республика «не суверенна». Об этом сообщает HVG.hu со ссылкой на подкаст с участием Орбана Harcosok órája.

Политик заверил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться о ситуации на востоке страны.

«Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерских дрона перелетели [границу]. Допустим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной», – сказал Орбан.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии. Зеленский предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Ранее глава МИД Польши причислил Украину к числу «победителей».