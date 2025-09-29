На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Польши причислил Украину к числу «победителей»

Глава МИД Сикорский: Трамп встал на сторону Украины, поскольку любит победителей
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы встал на сторону Украины, поскольку любит «победителей». Его слова приводит телеканал CNN.

По его словам, американский лидер видит, что наступление ВС РФ якобы «угасает». Он указал, что размер России идет ей «во вред», из-за невозможности покрыть системами ПВО всю территорию.

Как утверждает Сикорский, России якобы «труднее атаковать Украину», а президент Трамп, «как известно, любит поддерживать победителей».

26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве писала, что Трамп на встрече с украинским коллегой в Нью-Йорке заявил о своей открытости к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

По данным The Telegraph, в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН 23 сентября Зеленский попросил у Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк». По информации журналистов, украинские власти полагают, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров». Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский уже говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения» и угрожал ударами по Кремлю.

Ранее в Польше призвали Запад признать себя частью конфликта на Украине.

