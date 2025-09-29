На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп дал демократам последний шанс согласовать предотвращение шатдауна

Белый дом: демократам дали последний шанс согласовать предотвращение шатдауна
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал руководству Демократической партии последний шанс согласовать меры по предотвращению шатдауна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Президент дает демократам последний шанс быть разумными, прийти сегодня в Белый дом, попытаться обсудить это. Сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Дональда Трампа», — сказала представитель администрации США.

Левитт добавила, что сейчас нужно правильно поступить в отношении американского народа, сохранив финансирование правительства.

19 сентября сенат США отклонил законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее Вэнс раскрыл цели демократов, которые угрожают правительству шатдауном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами