Трамп дал демократам последний шанс согласовать предотвращение шатдауна

Президент США Дональд Трамп дал руководству Демократической партии последний шанс согласовать меры по предотвращению шатдауна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Президент дает демократам последний шанс быть разумными, прийти сегодня в Белый дом, попытаться обсудить это. Сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Дональда Трампа», — сказала представитель администрации США.

Левитт добавила, что сейчас нужно правильно поступить в отношении американского народа, сохранив финансирование правительства.

19 сентября сенат США отклонил законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

