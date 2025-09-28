Вэнс раскрыл цели демократов, которые угрожают правительству шатдауном

Американские демократы угрожают парализовать работу правительства с целью получения медицинских льгот для нелегальных иммигрантов. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Демократы угрожают парализовать работу всего правительства, потому что хотят выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов», — сказал он.

19 сентября сенат США отклонил законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее в США анонсировали встречу Трампа с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна.