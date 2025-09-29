На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додон раскрыл, сколько голосов набрал «Патриотический блок» на выборах

Додон: «Патриотический блок» набрал 28% голосов внутри Молдавии
Kremlin Pool/Global Look Press

Оппозиционный «Патриотический блок» в ходе парламентских выборов в Молдавии набрал 28% голосов. Об этом РИА Новости заявил бывший президент республики Игорь Додон.

«Патриотический блок» внутри страны взял 28%, с учетом диаспоры — 24%. Мы сформируем самую крупную фракцию в следующем парламенте, если выборы будут признаны», — сказал экс-глава государства.

28 сентября в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы. По итогам процедуры депутаты будут избраны на четыре года. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.

По данным ЦИК Молдавии, после подсчета 100% протоколов оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набрали 49,8% голосов. При этом правящая «Партия действия и солидарности» (ПДС) получила 50,2%.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ признало эти выборы конкурентными. Однако часть решений ЦИК Молдавии вызвали вопросы о ее беспристрастности, подчеркнули в организации.

Ранее политолог объяснил, что изменится в Молдавии после парламентских выборов.

Выборы в Молдавии — 2025
