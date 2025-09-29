На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал Лукашенко и Путина «стариками»

Украинский лидер Зеленский назвал Лукашенко и Путина «стариками»
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал президентов России и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко «стариками». Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он живет три десятилетия в этом построенном доме. Но этот дом размером с страну. Я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Путин иногда наведывается, и они болтают о чем-то своем стариковском. Трудно комментировать», — сказал лидер Украины.

До этого Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании украинского конфликта.

22 августа белорусский лидер заявил, что в настоящее время стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине. Президент Белоруссии подчеркнул, что позиция РФ важнее для будущего мира, чем украинская.

20 августа президент США Дональд Трамп сказал, что урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас есть хорошие шансы на прекращение боевых действий.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
