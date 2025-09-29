На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голландская журналистка заявила об искажении образа России в западных странах

Журналистка ван ден Энде: 99% пропаганды Запада о России оказались неправдой
Сергей Пятаков/РИА Новости

Жители западных стран, лишенные свободы слова, склонны доверять пропаганде о России. Однако 99% информации, распространяемой Западом об РФ, неправда, заявила нидерландская журналистка Соня ван ден Энде в беседе с РЕН ТВ.

«То, что я слышу от семьи и друзей, — невероятно. Пропаганда о России очень злобная», — отметила Соня ван ден Энде.

Журналистка рассказала, что живет в России с начала специальной военной операции (СВО) и считает Москву современным и красивым городом. Она отметила, что люди на Западе читают слишком много пропаганды. Вместо этого она посоветовала им самим все проверить и посетить Россию во время отпуска.

До этого британский журналист Джеймс Делингпол оценил уровень безопасности на улицах России. По его словам, в РФ намного безопаснее, чем в Великобритании. Делингпол отметил, что в России чистые и безопасные улицы, где можно спокойно гулять и не бояться столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне.

Делингпол также рассказал, что на улицах российских городов развитая инфраструктура, а московское метро он назвал «лучшим в мире». По его словам, россияне вежливы и «зачастую культурны».

Ранее чемпионка Германии по скейтбордингу Ломакина заявила, что хочет жить в России.

