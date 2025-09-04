На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жизнь в Германии все менее комфортна»: чемпионка решила уехать из Европы в Россию

Чемпионка Германии по скейтбордингу Ломакина заявила, что хочет жить в России
Lazy_Bear/Shutterstock

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал в интервью «Газете.Ru», что чемпионка Германии по скейтбордингу Лиза Ломакина выразила желание переехать в Россию.

15-летняя спортсменка с русскими корнями заявила, что хочет «жить только в России» после того, как приняла участие в международном турнире Grand Skate Tour, который состоялся в Москве в августе 2025 года.

«В начале Grand Skate Tour ко мне подошел отец и тренер чемпионки Германии Лизы Ломакиной (он сам переехал в эту страну в возрасте восьми лет вместе с родителями). Сказал, что Лизе нравится кататься и прогрессировать, но местная федерация роллер-спорта и скейтбординга не занимается развитием последнего, а жизнь в Германии для них все менее комфортна, поэтому они рассматривают переезд в другую страну, но пока не определились… В конце Grand Skate Tour он снова подошел ко мне со словами «Теперь Лиза хочет жить только в России!» — рассказал Илья Вдовин.

Grand Skate Tour стал самым масштабным международным турниром по олимпийскому виду спорта, проведенным в России в 2025 году. В нем приняли участие спортсмены из 64 стран, включая США и европейские государства.

Ранее желание выступать за сборную России выражал финалист Олимпийских игр из Аргентины Матиас дель Ольо. Также за сборную России уже выступает американец Ивон Мартинез.

Ранее известный футболист радостно покинул Европу ради России.

Летние виды спорта
