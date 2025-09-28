Обозреватель Spectator восхитился безопасностью в России в сравнении с Британией

Россия намного безопаснее, чем Великобритания. Об этом заявил британский журналист Джеймс Делингпол в статье для журнала Spectator.

«Россия прекрасна... Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне», — написал обозреватель.

Делингпол отметил, что на улицах российских городов предусмотрена развитая инфраструктура, а московское метро он назвал «лучшим в мире». При этом журналиста поразил уровень жизни россиян. По его словам, люди на улицах вежливы и «зачастую культурны».

4 сентября президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал, что чемпионка Германии по скейтбордингу Лиза Ломакина выразила желание переехать в Россию.15-летняя спортсменка с русскими корнями заявила, что хочет «жить только в России» после того, как приняла участие в международном турнире Grand Skate Tour, который состоялся в Москве в августе 2025 года.

