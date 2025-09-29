Военный эксперт ответил на заявление Грэма о «настоящих испытаниях» для Москвы

Военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что «настоящие испытания для Москвы только начинаются». По мнению специалиста, несмотря на громкие высказывания, на сегодняшний день Западу не хватит оружия для полномасштабного конфликта с Россией.

Он пояснил, что реальные темпы производства вооружений показывают, что Западу будет крайне сложно восстановить военные ресурсы, потраченные на Киев.

«Производственные мощности предприятий, которые делают оружие в Европе и в США, совершенно не такие, как мы думаем о них. У них были потребности мирного времени. Что-то периодически производилось и отгружалось на склады. Тут это все за три года переехало на Украину. Мы это уничтожили, и арсеналы оголились», — сказал Шаландин.

В сентябре группа американских законодателей, в том числе Грэм, призвала признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма».

Такое решение влечет за собой жесткие меры: запрет на оборонный экспорт, контроль за товарами двойного назначения и финансовые ограничения. В МИД России заявили, что подобный шаг станет «точкой невозврата» и может привести к разрыву дипотношений.

Ранее в США пригрозили Венгрии и Словакии за покупку нефти в России.