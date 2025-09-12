На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенатор Грэм захотел признать Россию «спонсором терроризма»

Axios: сенаторы США предложили признать Россию и Белоруссию спонсорами терроризма
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Группа американских законодателей, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, призвала признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма». Об этом сообщает портал Axios.

«Попасть в этот список трудно. Что ж, скажу я вам, Россия заслужила право быть в этом списке. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать действовать прямо сейчас», — заявил Грэм.

Как отмечается в материале, на сегодняшний день в списке спонсоров терроризма согласно американскому законодательству значатся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Инициатива предполагает, что Россия и Белоруссия войдут в этот список, «если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены во время конфликта».

Признание страной — спонсором терроризма влечет за собой жесткие меры: запрет на оборонный экспорт, контроль за товарами двойного назначения и финансовые ограничения. В МИД России заявили, что подобное решение станет «точкой невозврата» и может привести к разрыву дипотношений.

Ранее Зеленский наградил сенатора Грэма орденом Ярослава Мудрого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами