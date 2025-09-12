Сенатор Грэм захотел признать Россию «спонсором терроризма»

Группа американских законодателей, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, призвала признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма». Об этом сообщает портал Axios.

«Попасть в этот список трудно. Что ж, скажу я вам, Россия заслужила право быть в этом списке. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать действовать прямо сейчас», — заявил Грэм.

Как отмечается в материале, на сегодняшний день в списке спонсоров терроризма согласно американскому законодательству значатся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Инициатива предполагает, что Россия и Белоруссия войдут в этот список, «если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены во время конфликта».

Признание страной — спонсором терроризма влечет за собой жесткие меры: запрет на оборонный экспорт, контроль за товарами двойного назначения и финансовые ограничения. В МИД России заявили, что подобное решение станет «точкой невозврата» и может привести к разрыву дипотношений.

Ранее Зеленский наградил сенатора Грэма орденом Ярослава Мудрого.