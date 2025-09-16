Сенатор Грэм пригрозил Словакии и Венгрии последствиями за покупку нефти у РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями», если они продолжат покупать нефть в России. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он поддержал заявление президента США о том, что страны Европы должны перестать покупать российские энергоресурсы. Часть стран уже это сделали, что стало «хорошей новостью», отметил сенатор.

«Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры... В противном случае, последствия будут неизбежны», — написал Грэм.

Накануне спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на заявление Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в Европе признали, что неспособны сдерживать Россию.