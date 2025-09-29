На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о ярости Зеленского из-за действий России

Аналитик Меркурис заявил об истерике Зеленского после удара ВС РФ по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на масштабные удары ВС РФ по территории Украины. С таким заявлением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего канала на YouTube.

«Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. <…> Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары», — заявил Меркурис.

По словам аналитика, украинский лидер понимает, что Киев не может ничего сделать России в ответ на авиаудары, даже если Запад предоставит необходимую поддержку.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия военно-промышленного комплекса.

Зеленский заявил, что атака ВС РФ продолжалась более 12 часов, и пригрозил ответными ударами. При этом основные разрушения в окрестностях украинской столицы были вызваны падением ракет американской системы ПВО Patriot.

Ранее спецпосланник Трампа рассказал о возможностях Киева наносить удары вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами