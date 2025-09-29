В Британии заявили о ярости Зеленского из-за действий России

Аналитик Меркурис заявил об истерике Зеленского после удара ВС РФ по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский разъярен тем, что не может ответить на масштабные удары ВС РФ по территории Украины. С таким заявлением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего канала на YouTube.

«Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. <…> Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары», — заявил Меркурис.

По словам аналитика, украинский лидер понимает, что Киев не может ничего сделать России в ответ на авиаудары, даже если Запад предоставит необходимую поддержку.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия военно-промышленного комплекса.

Зеленский заявил, что атака ВС РФ продолжалась более 12 часов, и пригрозил ответными ударами. При этом основные разрушения в окрестностях украинской столицы были вызваны падением ракет американской системы ПВО Patriot.

Ранее спецпосланник Трампа рассказал о возможностях Киева наносить удары вглубь России.