Украина готова говорить о новых границах де-факто, если у Киева не будет сил, чтобы вернуться к этой теме в будущем. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Журналист портала Axios спросил украинского лидера, готов ли Киев признать новые границы Россией фактически.

«Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием», — сказал Зеленский.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

При этом газета El Pais писала, что жители Украины не верят в возможность возвращения страны к старым границам.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что последние заявления американского лидера по Украине были сделаны под влиянием видения Владимира Зеленского. Как отметил представитель Кремля, в Москве не слышали прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование конфликта.

На этом фоне бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не будет удовлетворен возвращением Украины к границам 1991 года, и призвал Вооруженные силы Украины наступать на Москву. Он также отклонил предложения о заключении мирного соглашения на основе текущей линии фронта.

Ранее Трампа обвинили в оторванности от реалий из-за последних заявлений по Украине.