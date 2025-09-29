На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии захотели послать «четкие сигналы» России

Министр Фрай: Россия проверяет, насколько Европа решительна в своей обороне
Global Look Press

Глава федеральной канцелярии и министр по особым поручениям Германии Торстен Фрай призвал к решительности относительно того, как действовать в ответ на недавние инциденты с беспилотниками в Европе. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, важно «подавать четкие сигналы».

«Прежде всего, необходимо четко понимать, что это проверка, особенно со стороны России, того, насколько мы сильны и решительны в своей обороне», — заявил Фрай.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не направляет ракеты и беспилотные летательные аппараты на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

За последнюю неделю в Европе произошли сразу несколько инцидентов с неизвестными беспилотниками, которые замечали в небе Дании, Норвегии и Германии. Из-за них приостанавливали работу аэропортов в Копенгагене и Ольборге, после чего от жителей стали поступать сотни сообщений о замеченных дронах (насколько они правдивы, неизвестно).

Ранее бывший глава сил НАТО в Европе предложил ввести бесполетную зону над Украиной.

