Медведев заявил, что Европа не потянет войну с РФ

Медведев: страны Европы не потянут войну с РФ, а их граждане инертны и изнеженны

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик привел несколько аргументов. Первый из них — это то, что европейские страны уязвимы и разобщены, в экономическом плане они могут преследовать только свои интересы, им финансово не удастся потянуть войну с Россией.

По мнению Медведева, европейские политики не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.

Политик добавил, что европейцы в своем большинстве «инертны и изнеженны», они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за собственную землю.

До этого газета Politico писала, что ЕС не хочет идти на конфронтацию с Российской Федерацией, опасаясь конфликта на континенте по аналогии того, как это в 1914 году началась Первая мировая война после нападения на австрийского эрцгерцога Фердинанда.

Ранее в Британии признали войну между королевством и Россией.