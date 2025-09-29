На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии заявили о планах европейских лидеров превратить страну в Украину

Оппозиционер Шор заявил, что в Молдавии находятся несколько тысяч солдат НАТО
Максим Блинов/РИА Новости

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на территории Молдавии сейчас находится контингент из нескольких тысяч военных НАТО.

«У нас есть информация, что европейские лидеры хотят превратить Молдову во вторую Украину, им нужна война не своими руками. Именно поэтому Молдова последние полгода насыщалась оружием», — сказал Шор.

По мнению политика, Запад намерен превратить страну в полигон для своих экспериментов.

28 сентября военный эксперт Александр Степанов заявлял, что НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Эксперт предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

В свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал сообщения о том, что НАТО планирует оккупировать Молдавию. По его мнению, Североатлантический альянс действительно может ввести в страну свои войска, понимая, что Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены.

Ранее в Молдавии оценили возможность присоединения к Румынии.

