Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что НАТО планирует оккупировать Молдавию. По его мнению, Североатлантический альянс действительно может ввести в страну свои войска, понимая, что Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены.

Как считает эксперт, Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого Приднестровье будет упразднено как отдельное административное образование, чтобы в дальнейшем через эту территорию поставлять военную технику из Румынии на Украину.

«В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной — на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом, в Румынии расширяется авиабаза «Михай Когэлничану» <...> Поэтому Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», — указал Анпилогов.

Кроме того, в Приднестровье имеются ценные энергетические активы, такие как Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые европейцы могут использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины.

23 сентября в СВР заявили, что Брюссель не намерен отказываться от планов по оккупации Молдавии даже если ситуация после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства. По информации ведомства, поводом для ввода войск может стать провокация против российских войск в Приднестровье.

Глава АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова позднее сообщила, что в Молдавии на автомобильной заправке уже заметили солдат в военной форме Франции.

Ранее в Молдавии оценили возможность присоединения к Румынии.