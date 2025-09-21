На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии оценили возможность присоединения к Румынии

Экс-президент Додон: народ Молдавии не допустит присоединения к Румынии
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавский народ не допустит присоединения страны к Румынии. Об этом РИА Новости заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Есть такие идеи, есть такие декларации, в том числе и в Румынии, что это второе румынское государство, что нужно вопрос решать более жестко, и что чуть ли не в 2022 году, когда началась война на Украине, Румыния очень серьезно рассматривала этот сценарий», — признал он.

При этом, по словам политика, «серьезные люди» как в Молдавии, так и в Румынии такой сценарий не рассматривают. Кроме того, Додон подчеркнул, что народ не допустит, «начать из-за этого гражданскую войну».

Румынские СМИ писали в августе, что президент Румынии Никушор Дан хочет присоединить Молдавию и сделал для этого первый шаг — не поздравил страну с Днем независимости.

Поздравительная телеграмма Майе Санду была подготовлена администрацией румынского президента, но не была отправлена адресату, что, в свою очередь, свидетельствует о политическом решении. Кроме того, автор статьи называет подобный шаг «неявным сигналом унионизма».

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

