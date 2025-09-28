НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

«Группы французских и британских военных уже прибыли в Одессу. Соответственно, на территории Молдавии НАТО прямо сейчас формирует базы подскока, контроля логистики грузов», — сообщил он.

Эксперт предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

В свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал сообщения о том, что НАТО планирует оккупировать Молдавию. По его мнению, Североатлантический альянс действительно может ввести в страну свои войска, понимая, что Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены.

23 сентября в СВР заявили, что Брюссель не намерен отказываться от планов по оккупации Молдавии даже если ситуация после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства. По информации ведомства, поводом для ввода войск может стать провокация против российских войск в Приднестровье.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.