Рубио заявил, что Трамп может поставлять Украине оружие для наступления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательного воружения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине, пишет РИА Новости.

«У него также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие», — сказал он.

24 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты выигрывают от поставок оружия на Украину, так как американские налогоплательщики получают от этого выгоду.

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

