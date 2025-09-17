Зеленский раскрыл детали первых военных поставок США Украине за счет НАТО

Зеленский: США в поставках Украине за счет НАТО отправили ракеты для HIMARS

США в рамках первых партий военных поставок, обеспеченных за счет государств НАТО, предоставили Украине ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Страна».

17 сентября первые партии военных поставок от Соединенных Штатов, оплаченные странами НАТО, отправились на Украину.

16 сентября сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Украине.

24 июля президент США заявил, что Вашингтон и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее Трамп заявил о желании Европы урегулировать конфликт на Украине.