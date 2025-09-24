В Белом доме заявили, что США выигрывают от поставок оружия Украине

Соединенные Штаты выигрывают от поставок оружия на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«(Президент США Дональд Трамп – «Газета.Ru») объявил, что мы будем продолжать продавать вооружения НАТО, а альянс и Украина могут выбирать, как использовать это оружие», — подчеркнула она.

Продажи оружия выгодны Штатам, отметила Ливитт, так как американские налогоплательщики получают от этого выгоду.

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

