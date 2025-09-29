На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп на видео похвастался золотым декором для кабинета в Белом доме

Трамп похвастался декором для Овального кабинета из 24-каратного золота
true
true
true

Президент США Дональд Трамп на видео в соцсети Truth Social показал золотые украшения для Овального кабинета и зала для совещаний чиновников администрации.

«Иностранные лидеры, как и все остальные, «сходят с ума», когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте», — написал он.

4 августа телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме.

В конце июля издание утверждало, что одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Дональда Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 000 квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в Восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди.

Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.

Ранее Трамп забрался на крышу Белого дома.

