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Стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета

NBC: Трамп добавит золота на потолок Овального офиса
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки», — заявил он.

Трамп ранее высказался о ситуации вокруг слабого отчета по американскому рынку труда, после публикации которых в конце прошлой недели он уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, которую назвал «политической назначенкой Байдена».

По словам главы США, отчет был сфальсифицирован в пользу радикальных левых демократов, чтобы скрыть реальные успехи действующей власти.

До этого сообщалось, что американский лидер выдвинет следующего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

Он неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку.

Ранее Трампа призвали разработать подробный план по урегулированию на Украине.

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