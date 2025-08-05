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Трамп забрался на крышу Белого дома

Трамп появился на крыше Белого дома и пошутил о поиске места для ракет
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно появился на крыше Белого дома во время строительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На вопрос репортеров о причинах своего необычного появления экс-президент ответил в свойственной ему провокационной манере. Американский лидер с улыбкой сказал, что ищет, «куда бы разместить ракеты».

4 августа телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме.

В конце июля издание утверждало, что одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Дональда Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 000 квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в Восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времён Гарри Трумэна.

Ранее Трамп придумал, как «заставить» Россию закончить СВО.

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