Швеция предоставит Украине многомиллионный пакет гражданской поддержки

Швеция выделит $122 млн в качестве нового пакета гражданской поддержки Украины
Global Look Press

Швеция выделит 1,145 млрд крон ($122 млн) в рамках нового пакета гражданской поддержки Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительственной канцелярии королевства.

В сообщении говорится, что деньги будут потрачены «на удовлетворение самых насущных потребностей» Украины. Среди них — обеспечение энергоснабжения, помощь беженцам и независимым СМИ, разминирование территории и здравоохранение. При этом 145 млн крон ($15,44 млн) будут направлены на гуманитарную помощь.

Ожидается, что в текущем году гражданская поддержка Киева со стороны Стокгольма достигнет 9 млрд крон ($958 млн). Эта сумма составит 16% бюджета королевства на помощь в целях развития. Известно, что шведские власти смогли увеличить объем выделяемых на помощь Украине средств благодаря их «перераспределению» — сокращению или отказу от поддержки иных государств.

12 сентября министерство иностранных дел Дании сообщило о планах главы ведомства Ларса Лёкке Расмуссена запустить на Украине программу гражданской поддержки на сумму $440 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил первый оплаченный европейскими странами пакет помощи Украине.

