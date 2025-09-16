На Западе заявили, что Трамп одобрил первый оплаченный Европой пакет помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Первые пакеты американской военной помощи Украине, предоставленные администрацией Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву», — говорится в материале.

14 июля Трамп заявил, что отправит на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество ЗРК, которые он планирует передать Киеву, но добавил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

24 июля президент США заявил, что Вашингтон и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее Трамп заявил о желании Европы урегулировать конфликт на Украине.