На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дания запустит в Киеве программу гражданской поддержки на $440 млн

Глава МИД Дании Расмуссен запустит программу гражданской поддержки на $440 млн
true
true
true
close
Jens Büttner/Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен представит в пятницу программу поддержки Украины во время своего визита в эту страну. Об этом сообщает МИД страны.

«Целями программы является повышение устойчивости и сплоченности украинского общества; удовлетворение неотложных потребностей населения», — говорится в сообщении.

Запланирована встреча главы датского МИД с украинскими политиками, министрами и представителями бизнеса.

До этого сообщалось, что украинская компания FPRT запустит на территории Дании производство твердого ракетного топлива.

24 августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран. Соглашение актуализирует совместные усилия двух стран в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами, отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что скандинавские страны оплатят военную помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами