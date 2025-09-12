Дания запустит в Киеве программу гражданской поддержки на $440 млн

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен представит в пятницу программу поддержки Украины во время своего визита в эту страну. Об этом сообщает МИД страны.

«Целями программы является повышение устойчивости и сплоченности украинского общества; удовлетворение неотложных потребностей населения», — говорится в сообщении.

Запланирована встреча главы датского МИД с украинскими политиками, министрами и представителями бизнеса.

До этого сообщалось, что украинская компания FPRT запустит на территории Дании производство твердого ракетного топлива.

24 августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран. Соглашение актуализирует совместные усилия двух стран в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами, отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что скандинавские страны оплатят военную помощь Украине.