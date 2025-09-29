В Казахстане рассказали о подготовке визита Токаева в Россию

МИД Казахстана: большое мероприятие готовится к визиту Токаева в Россию в ноябре

Большое мероприятие готовится к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию в ноябре. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев, передает ТАСС.

По его словам, точная дата визита будет объявлена позднее.

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве ждут приезда Токаева «с нетерпением» и готовят «солидный пакет» документов. Представитель Кремля напомнил, что РФ и Казахстана одно прошлое, а сейчас это два отдельных государства.

26 сентября Токаев провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества. Между главами государств также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

За несколько дней до этого Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Казахстан отказался «мирить» Украину с Россией.