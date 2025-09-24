«Посредником себя не видим». Казахстан отказался «мирить» Украину с Россией

Казахстан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, но не видит себя посредником между ними, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он назвал конфликт «в высшей степени сложным» и выразил мнение, что решению «территориального вопроса» мешают «исторические дискуссии». Ранее Казахстан в качестве переговорной площадки предложил Владимир Зеленский. В Кремле ответили, что в Киеве предлагали «огромное количество стран» для встречи лидеров и «упирали сначала не на Казахстан, а на те страны, которые абсолютно неприемлемы» для РФ.

Казахстан не рассматривает себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан в <...> конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит.

На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях», — подчеркнул политик.

Токаев при этом заверил, что Астана предложит свои «добрые услуги» и предоставит площадку для переговоров, если обстоятельства того потребуют .

Глава государства подчеркнул, что всегда считал украинский кризис «в высшей степени сложным». По мнению казахстанского лидера, исторические дискуссии мешают решению «территориального вопроса» в российско-украинском конфликте.

«Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему — Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие, — и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических», — отметил Токаев.

Политик выступил за начало прямых российско-украинских переговоров на высшем уровне, но «после предварительной подготовки».

Казахстан как площадка переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе в Казахстане.

«Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане», — сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

За неделю до этого Зеленский также заявил, что готов встретиться с Путиным и президентом США Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. При этом он отказался приехать на переговоры в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК подчеркнул, что Украина в качестве площадки переговоров предлагает «огромное количество стран». Но Австрия и Швейцария де-факто уже не нейтральные страны, поэтому площадками для переговоров быть не смогут, отметил он.

«И упирали сначала вовсе не на Казахстан, а на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы. По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной страной. Или Австрия. Они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас, это нужно учитывать», — заявил представитель Кремля.

22 сентября депутат меджлиса Казахстана Айдос Сарым заявил о готовности Астаны выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По словам парламентария, Казахстан готов предоставить свою площадку для переговоров при необходимости. В Казахстане «в одинаковой степени хорошо» понимают и Россию, и Украину, подчеркнул Сарым.

Политик также предположил, что страна может стать «комфортной» площадкой для встречи Путина и Трампа, если американский лидер поедет с визитом в Среднюю Азию.

Встреча Токаева с Зеленским

23 сентября Токаев провел встречу с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Политики встретились впервые с 2019 года.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко в интервью Tsargrad.tv подчеркнула, что с одной стороны Казахстан является одним из самых тесных партнеров России в Центральной Азии, а с другой — Астана придерживается политики многовекторности, регулярно контактируя с украинской стороной.

«То есть в данном случае это, безусловно, стремление оставаться над схваткой, не выпадать из процесса, не быть, что называется, обвиненным в каких-то однозначно, условно, пророссийских позициях именно в этом конфликте», — сказала Войко.

Эксперт напомнила, что Зеленский и Токаев также общались по телефону в августе.