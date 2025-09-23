Зеленский и Токаев встретились впервые с 2019 года. О чем они говорили?

Токаев на встрече с Зеленским высказался о решении конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Ранее в Казахстане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Эта личная встреча произошла впервые с 2019 года.

Токаев поддержал продолжение дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в сообщении в официальном Telegram пресс-службы главы Казахстана.

Зеленский подтвердил встречу с Токаевым и в своем Telegram-канале сообщил, что на ней отдельно обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, включая интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины.

«Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира с надежными гарантиями безопасности», — говорится в сообщении.

Посредничество при переговорах

22 сентября депутат меджлиса Казахстана Айдос Сарым заявил о готовности Астаны выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По словам парламентария, Казахстан готов предоставить свою площадку для переговоров при необходимости.

«Президент и наш МИД уже много раз говорили, что если у сторон появится потребность в переговорах по этому конфликту, то Казахстан может стать переговорной площадкой», — сказал Сарым в интервью телеканалу RTVI.

По словам парламентария, в Казахстане «в одинаковой степени хорошо» понимают и Россию, и Украину.

«Переговорные процессы, как правило, происходят на разных площадках, где рассматриваются проблемы разного уровня», — добавил Айдос Сарым.

Казахстанский парламентарий также предположил, что страна может стать «комфортной» площадкой для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, если американский лидер поедет с визитом в Среднюю Азию.

«Мы полностью можем обеспечить им безопасность и прочие вещи», — подчеркнул Сарым.

Позиция Казахстана по Украине

Сам Токаев ранее заявлял, что Казахстан не намерен разрывать отношения с Россией и выступает против санкционной политики.

«Казахстан не является анти-Россией. Санкции Запада против России крайне негативно влияют на структуру международных отношений. Санкции контрпродуктивны», — цитировало его РИА Новости.

Тогда он подчеркнул, что Казахстан не торгует санкционными товарами и не участвует в параллельном импорте в Россию. Несмотря на то, что в 2022 году товарооборот с Россией достиг $25 млрд, Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и находится в контакте по этим вопросам с международными организациями, говорил президент.

При этом лидер Казахстана поддерживает отношения и с украинской стороной. В августе Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины. Он стал одним из немногих лидеров стран СНГ, кто направил персональное поздравление украинскому президенту, тогда как большинство ограничились сдержанными обращениями к народу Украины. Другое прямое поздравление направил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также известно, что Казахстан оказывает Украине гуманитарную помощь, за что ранее получал благодарности от руководства страны.