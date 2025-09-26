Токаев провел переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества. Между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

23 сентября Токаев провел встречу с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Ранее в Казахстане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным.