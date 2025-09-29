Российский дипломат рассказал о реакции Москвы на британский закон об иновлиянии

Москва будет наблюдать за тем, как Лондон станет применять закон о регистрации иностранного влияния, и ответ России будет зависеть от практики применения новой нормы. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он отметил, что за прошедшие месяцы отношение России к выдуманной британскими властями схеме регистрации иностранного влияния не изменилось. По словам дипломата, введение нового закона является враждебной акцией по отношению к РФ, хотя ее и пытаются маскировать словами о защите общества. Но это, подчеркнул Келин, не более чем прикрытие для применения дискриминационных и даже репрессивных процедур.

Посол указал, что Россия внимательно следит за развитием событий и оставляет за собой право на ответные меры. Конкретная реакция Москвы будет зависеть от практики применения закона.

В соответствии с новой схемой, все проживающие в Великобритании обязаны декларировать свою деятельность, если она происходит по договоренности с другими странами или по их указанию. Закон включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все государства, а следующий, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые якобы представляют риск для национальной безопасности Великобритании — России и Ирана. Все те, кто не задекларируют любую деятельность, которая осуществляется по договоренности с Россией, могут получить до пяти лет тюрьмы.

5 июля Келин заявил, что британская линия на конфронтацию с Россией сохранится в будущем.

Ранее Британия пригрозила применить силу против России.