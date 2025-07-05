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Посол усомнился в улучшении отношений России и Великобритании

Келин: Британская линия на конфронтацию с Россией сохранится в будущем
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Конфронтационная линия в отношении Российской Федерации настолько прочно укрепилась в истеблишменте Великобритании, что, вероятнее всего, сохранится в обозримом будущем. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол России в Лондоне.

Таким образом дипломат прокомментировал представленные в июне королевством Стратегический оборонный обзор и Стратегию национальной безопасности. Россия в этих документах представлена как «непосредственная и насущная угроза» Британии.

По словам Келина, фиксация на внешней угрозе укоренилась в британском истеблишменте давно, как и конфронтационная линия в отношении РФ, ее придерживались и консерваторы, и лейбористы.

Посол добавил, что в современном мире существует немало угроз, которые носят комплексный трансграничный характер. Бороться с ними возможно лишь общими усилиями международного сообщества. Однако для Лондона важнее выполнить свои конъюнктурные задачи — показать себя в лучшем свете перед союзниками по НАТО, обосновать изменение бюджета, которое якобы позволит через 10 лет повысить военные расходы, подчеркнул Келин.

В этом же интервью Келин заявил, что власти Великобритании политикой по Украине оказались в тупике, отрезав себе возможности поиска дипломатического выхода.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.

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