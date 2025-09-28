На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин прилетел во Вьетнам

Спикер Госдумы Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации российских депутатов прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

На кадрах видно, как председатель Госдумы выходит из самолета в аэропорту Ханоя. Его встречают вьетнамские чиновники и почетный караул.

Володин отметил, что в Ханое пройдет четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама. Стороны намерены обсуждать развитие торговли, укрепление контактов в сфере энергетики, расширение взаимодействия в образовании, культуре и туризме, а также законы в научно-технологической области.

В мае этого года в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама. Встреча политиков продолжалась около трех с половиной часов. Переговоры проходили в узком и широком составах. По их итогам страны подписали несколько документов и договорились объявить 2026-й Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования.

Ранее Володин объяснил, почему роботы не заменят депутатов.

