РФ и Вьетнам решили объявить 2026-й Годом сотрудничества в области науки и образования

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Кремле страны подписали несколько документов, в том числе о сотрудничестве в сфере образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, документы были подписаны в Большом Кремлевском дворце. Москва и Ханой договорились, в том числе, проводить конкурсы совместных научно-исследовательских проектов, а МГИМО и РАНХиГС будут взаимодействовать с Ханойским госуниверситетом и Государственной политической академией им. Хо Ши Мина соответственно.

«Стороны <...> выступают за продвижение программ и проектов исследований по приоритетным для обеих стран направлениям, а также договорились объявить 2026 год Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования», — говорится в совместной декларации государств.

То Лам находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. Позже представитель Вьетнама встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, а также с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым. 10 мая он провел переговоры с Путиным в Кремле. Они продолжались около трех с половиной часов. По их итогам лидеры подписали более 20 соглашений.

Ранее Путин подтвердил планы сотрудничать с Вьетнамом словами из советской песни.