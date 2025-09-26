«У них нет совести»: Володин объяснил, почему роботы не заменят депутатов

Депутатов нельзя заменить роботами и искусственным интеллектом (ИИ), так как у них нет совести. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Он рассказал, что на заседании в четверг в электронной системе не отразилась запись депутата Юрия Синельщикова, который намеревался выступить и донести позицию фракции КПРФ по законопроекту.
По мнению спикера Госдумы, если бы решения в этом случае принимала роботизированная система, то депутат был бы лишен конституционного права высказаться.
«Мы с вами должны сделать единственное – не отдавать принятие решений, где совесть, где ответственность должны быть во главе», — сказал Володин.
В данный момент фракция «Справедливая Россия – За правду» разрабатывает законопроект о госнейроконтроле, согласно которому решения искусственного интеллекта должны будут обязательно проверяться человеком.
Ранее депутат ГД попросила РКН удалить дипфейк с ее высказываниями о военных.