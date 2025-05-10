Переговоры Путина и лидера Вьетнама завершились спустя 3,5 часа

В Кремле закончились переговоры Путина и лидера Вьетнама То Лама

В Кремле закончились переговоры президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама, передает РИА Новости.

Как отмечается, встреча политиков продолжалась около трех с половиной часов. Переговоры проходили в узком и широком составах.

Перед ними То Лам заявил, что во время своего визита в Москву с российской стороной будет подписано более 20 соглашений. По его словам, укрепление эффективности стратегического партнерства между Вьетнамом и РФ остается одним из приоритетов во внешней политике страны.

То Лам находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. Позже представитель Вьетнама встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, а также с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

Ранее Путин поблагодарил То Лама за визит в Москву на День Победы.