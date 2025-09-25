На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп по-прежнему ограничивает применение американского оружия для ударов по России

WSJ: Трамп все еще не разрешает использовать оружие США для ударов вглубь России
Mike Segar/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему не разрешает Украине при применении американского оружия наносить удары вглубь России. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По мнению собеседников издания, глава Белого дома изменил лишь риторику, но не курс Вашингтона относительно украинского конфликта. Поэтому Трамп, разрешая продавать Киеву американское оружие, одновременно ограничивает его применение для ударов вглубь российской территории.

В статье отмечается, что глава США, готовясь к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел много времени с высокопоставленными лицами своей администрации, которые давно добиваются ужесточения позиции Вашингтона в украинском конфликте.

24 сентября постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп не шутит в своем послании России — при необходимости, он задействует в своей политике «и кнут, и пряник».

Ранее в Белом доме рассказали о раздражении Трампа из-за России.

