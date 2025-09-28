На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США анонсировали встречу Трампа с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна

AP: Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник, 29 сентября, провести встречу с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне возможной приостановки работы правительства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме.

«Встреча с участием спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Туна, а также лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в сенате Чака Шумера была подтверждена чиновником Белого дома», — говорится в материале.

19 сентября сенат США отклонил законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп обвинил демократов в потенциальной приостановке работы правительства США.

