Песков рассказал об обеспечении нужд СВО

Экономика России обеспечивает все нужды СВО и социальный характер государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции. А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства», — заявил он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к избранным главам регионов заявил, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России является ключевой задачей.

Он добавил, что активная, деятельная поддержка российских военнослужащих, которые находятся на передовой, ветеранов специальной военной операции (СВО), членов их семей — это задачи, которые остаются в качестве ключевых.

При этом президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Российской Федерации якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине. По его словам, у России «дела идут очень плохо, учитывая, что она поставила на кон абсолютно все».

Ранее в Минэкономразвития заявили, что не видят оснований для остановки роста экономики РФ.