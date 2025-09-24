На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития заявили, что не видят оснований для остановки роста экономики РФ

МЭР не видит оснований ни для остановки роста экономики РФ, ни для ее спада
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство экономического развития (МЭР) России не видит оснований для остановки роста российской экономики или начала ее падения. Об этом сообщил представитель министерства, передает РИА Новости.

«Мы пока не видим оснований к тому, что у нас рост экономики остановится или начнется падение экономики. Мы видим только замедление темпов. Да, после очень высоких темпов предыдущих лет», — заявил он.

Представитель МЭР добавил, что министерство также не видит оснований пересматривать свои представления о потенциале экономики России. По его мнению, 3% рост — это не что-то недостижимое, экономика, в принципе, может расти такими темпами, у нее есть резервы.

Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России растет и продолжит расти, хоть и более скромными темпами, чем в последние два года. Он добавил, что в последующие годы прогнозируется выход на более сбалансированные и устойчивые темпы роста.

Ранее в Совфеде предложили ввести финансовый паспорт россиянина.

